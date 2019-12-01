Eréndira Isauro propone regular propaganda digital electoral en el Congreso del Estado de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 18:11:31

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el principio de equidad en los procesos electorales y cerrar vacíos legales en el entorno digital, la diputada local Eréndira Isauro Hernández, integrante de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al artículo 158 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta plantea prohibir expresamente que aspirantes y precandidatos realicen actos de proselitismo o difusión de propaganda —incluyendo plataformas y medios digitales— antes del inicio formal de las precampañas. La violación a esta disposición podrá sancionarse con la negativa de registro como precandidato.

La legisladora señaló que la evolución tecnológica ha generado nuevas “zonas grises” que permiten a algunos actores políticos posicionarse anticipadamente a través de redes sociales, contenidos segmentados y publicidad digital, lo que rompe el “piso parejo” en la competencia electoral.

“La equidad es la columna vertebral de nuestra democracia. No podemos permitir que el entorno digital se convierta en un territorio sin regulación que otorgue ventajas indebidas”, puntualizó.

Asimismo, la iniciativa contempla medidas para elevar el nivel del debate político y combatir la llamada “guerra sucia”, particularmente en medios digitales. Se establece que aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos y coaliciones deberán abstenerse de expresiones que impliquen calumnia, denigración o actos que constituyan violencia política por razón de género.

En ese sentido, la propuesta armoniza el Código Electoral con estándares internacionales como la Convención de Belém do Pará, reforzando la prohibición de cualquier acto u omisión, incluso en plataformas digitales, que vulnere la honra, dignidad o derechos fundamentales de las personas.

La diputada Eréndira Isauro destacó que Michoacán tiene una deuda histórica con las mujeres en la política y que la violencia política ha evolucionado hacia formas más sutiles pero igualmente dañinas, muchas de ellas reproducidas en entornos digitales.

De aprobarse el decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Además, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán deberá realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias para el monitoreo y fiscalización de la propaganda digital en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Con esta iniciativa, se busca garantizar campañas más justas, equitativas y libres de violencia, fortaleciendo la confianza ciudadana en los procesos democráticos del estado.