Erendira Isauro Hernández impulsa la transparencia en revisión de la Cuenta Pública 2024

Erendira Isauro Hernández impulsa la transparencia en revisión de la Cuenta Pública 2024
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 14:21:45
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Morelia, Michoacán, a 20 de marzo del 2026.— La diputada por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, participó activamente en la reunión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, donde se presentó el Informe Ejecutivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

Como integrante de esta Comisión, la legisladora destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, subrayando que la fiscalización es una herramienta clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía.

Durante el encuentro, el Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Jaime Corona Tinoco, expuso los principales resultados del informe, lo que permitió a las y los diputados profundizar en el análisis de la Cuenta Pública.

En este contexto, Erendira Isauro Hernández reafirmó su compromiso de seguir impulsando un ejercicio responsable del gasto público, vigilando que los recursos se utilicen de manera eficiente y en favor de las comunidades, particularmente de los pueblos originarios que representa.

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Baltazar Gaona García, destacó que estas reuniones fortalecen el trabajo legislativo al brindar información precisa para la toma de decisiones.

En la sesión también participaron los diputados Juan Antonio Magaña de la Mora y Alejandro Iván Arévalo Vera.

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