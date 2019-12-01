Enviará Congreso de Michoacán propuesta a Cámara de Diputados en pro de los usuarios de las autopistas federales

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado enviará a la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5 BIS a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y, se reforman las fracciones XLIII y XLIV y se adiciona la fracción XLV al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Dicha iniciativa tiene la finalidad de referir como práctica abusiva e imputa responsabilidad administrativa al concesionario de autopistas federales por el cobro indebido de tarifas de peaje cuando el tiempo de espera excede el parámetro máximo de cinco minutos por vehículo, o bien cuando el tramo correspondiente presente afectaciones por mantenimiento o reparación. Como consecuencia, se enuncia el derecho del usuario a la condonación automática y de pleno derecho de la cuota, eximiéndolo de agotar procedimientos administrativos o gestiones adicionales de reclamación.

Asimismo, para asegurar la eficacia, se impone a los títulos de concesión la obligación correlativa de modernizar la infraestructura operativa mediante tecnologías de cobro automatizado e implementación de carriles de telepeaje o flujo continuo. Se faculta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para ejercer atribuciones de inspección, verificación y auditoría que garanticen el acatamiento de dichos estándares técnicos de fluidez vehicular.

De esta forma, el artículo que se adiciona estipulará a la letra que “Los concesionarios de autopistas federales deberán garantizar que el tiempo de espera para el pago del peaje en las casetas de cobro no exceda de cinco minutos por vehículo. En caso de que el tiempo de espera supere dicho límite, el concesionario estará obligado a condonar automáticamente el pago del peaje al usuario, sin que éste deba realizar gestión adicional alguna. En los tramos concesionados de las autopistas federales que estén en mantenimiento o en reparación, se deberá condonar el pago a los usuarios de acuerdo con el mismo porcentaje de kilómetros afectados.

Para lo anterior, los concesionarios deberán implementar y modernizar los sistemas de cobro mediante el uso de tecnología avanzadas que optimicen el flujo vehicular y reduzcan los tiempos de espera en las autopistas federales concesionadas. En especial deberán contar en todas las casetas de peaje con carriles confinados suficientes para el tránsito de vehículos a través del cobro de dichas tecnologías. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes establecerá mecanismos de supervisión y auditoría para verificar el cumplimiento de esta disposición, así como para fomentar el uso de tecnologías que agilicen el cobro y mejoren el flujo vehicular”.

De igual forma se establece como práctica abusiva el cobro de tarifas por el uso de autopistas federales cuando los tiempos de espera en las casetas de peaje superen los cinco minutos, y promover mecanismos de atención y defensa de los usuarios ante este tipo de cobros indebidos.