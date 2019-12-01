Envía Michoacán brigada de atención médica y ambulancias en apoyo a afectados por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 13:03:07

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- En cumplimiento a la instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en coordinación con la Secretaría de Gobierno, despachó una brigada de ayuda humanitaria y unidades de atención médica de urgencia con destino a Pachuca, Hidalgo, para apoyar a las comunidades afectadas por las inundaciones.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, dieron el banderazo de salida a cuatro ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cinco unidades médicas móviles equipadas con instrumental, medicamento y material de curación y una unidad de logística.

El contingente enviado por el Gobierno de Michoacán está integrado por 13 elementos de atención prehospitalaria y coordinación, así como de 15 personal de apoyo de salud integrado por médicos, enfermeras y promotores de la salud para brindar consulta en campo.

“Este envío de personal médico y de unidades especializadas representa el compromiso de Michoacán con la vida y la salud. Las y los trabajadores del CRUM acudirán a brindar auxilio donde más se necesita, con el respaldo total del Gobierno del Estado”, expresó Zepeda Villaseñor.

Por su parte, Elías Ibarra Torres reconoció la labor del personal de salud que, con vocación de servicio, atenderá a las familias que enfrentan los estragos de las lluvias y los desastres naturales. Aseguró que las unidades enviadas cuentan con equipamiento de emergencia y personal capacitado para la atención inmediata y el traslado de pacientes.

Asimismo, Zepeda Villaseñor informó que continúa la recaudación de víveres, agua embotellada, artículos de limpieza y enseres domésticos en el centros de acopio instalado por el Sistema DIF Michoacán. Los apoyos recolectados serán enviados mañana al DIF Nacional para su distribución en las comunidades con mayores afectaciones.

Con este esfuerzo coordinado entre dependencias estatales, Michoacán reafirma su compromiso con la cooperación interinstitucional y la ayuda solidaria hacia las regiones del país que hoy más lo necesitan.