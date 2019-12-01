Entregará AMEQ tarjetas de prepago para transporte público a los queretanos en megajornada

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de agosto de 2025.- Este 16 de agosto, en un horario de 08:00 a 16:00 horas, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) realizará una nueva megajornada de entrega de tarjetas de prepago, las cuales las y los ciudadanos pueden adquirir de manera gratuita a través de una recarga de 50 pesos para su activación, fortaleciendo así la movilidad en la Zona Metropolitana de la entidad.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, exhortó a las y a los queretanos a aprovechar los beneficios del sistema Qrobus mediante la tarjeta de prepago, así como a consultar información y despejar dudas con el personal de la Agencia y socializadores, quienes apoyarán durante la megajornada en municipios como Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Pedro Escobedo.

“Tenemos disponibles tarjetas suficientes para la gente que quiera acercarse y obtener una de ellas. Recordarle a la gente que es muy importante tener su tarjeta de prepago porque los transbordos cuestan cero (…), que consulten los diferentes puntos a través de las redes sociales de la agencia”, destacó.

Para esta edición se habilitarán 31 módulos de atención en diversos puntos de la entidad: Punto de transferencia Santander, Parada de Bernardo Q. De Plaza Patio, Plaza del Parque área de Bahías, TAQ, Alameda Hidalgo, Zaragoza Coppel, Pie de la Cuesta y Av. Belén, Plaza San Pedro y San Pablo, Avenida Zaragoza SÚRAT, Zaragoza Salesiano, Explanada Santa Rosa Jáuregui/Parada de Autobuses.

Así como en la Delegación Epigmenio González, Delegación Carrillo Puerto, Delegación Josefa Vergara, Delegación Cayetano Rubio, Delegación Félix Osores, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Jardín del Pueblito, Plaza Portal, Plaza Candiles, Mercado De La Presidentes, Mercado del Tepe, Mercado La Cruz, Mercado Satélite, La Pradera, Pedro Escobedo – Plaza Principal, Pedro Escobedo – La Lira, Pedro Escobedo – IMSS, Huimilpan – Apapátaro, Huimilpan – El Vegil y Las Huimilpan – Taponas.

Con el uso de la tarjeta de prepago se garantiza un servicio más ágil y transparente. Asimismo, las y los usuarios del sistema Qrobus tienen acceso a programas sociales, tarifas preferentes, transbordo cero y un seguro de viaje; además, cuentan con la posibilidad de vincular su tarjeta a la app Qrobus para administrar su saldo, identificar el origen – destino de las rutas, ubicar las unidades en tiempo real, adquirir su Bono Qrobus, entre otras cosas.

