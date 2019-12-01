Entregan SEDIF y CRIMAL prótesis para personas con discapacidad en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de contribuir a la reincorporación de la vida social, laboral y productiva de las personas con alguna discapacidad, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, encabezó la entrega de 17 prótesis destinadas para beneficiarios que requieren este tipo de apoyo para mejorar su movilidad.

La titular del SEDIF agradeció la coordinación con CRIMAL, que hacen una gran labor con la fabricación de prótesis y fomentan la inclusión social de las personas con discapacidad, quienes merecen vivir con autonomía, libertad y con igualdad de oportunidades para salir adelante.

“Una prótesis en las personas con discapacidad les brinda confianza, seguridad e independencia, por ello, nos esforzamos para que ustedes, los beneficiarios continúen adelante con sus proyectos”, dijo.

El director médico de CRIMAL, Eduardo Vázquez Vela Sánchez, recordó que esta institución empezó a operar desde hace 33 años, con el respaldo de muchas personas y dependencias, y ahí destacó la sinergia creada con el DIF Estatal para poder trabajar en conjunto de manera no lucrativa a favor de los pacientes que requieren de prótesis.

A su vez, el director de Rehabilitación y Asistencia Social del SEDIF, Francisco Reséndiz López, mencionó que este evento representa un paso firme hacia la verdadera inclusión, ya que los apoyos que se entregaron son oportunidades para transformar vidas, abrir caminos y fortalecer la dignidad de las personas.