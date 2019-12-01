Entregan Mauricio Kuri y Felifer Macías 300 apoyos económicos en materia de vivienda al personal de la SSP del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del personal, así como de sus familias, el municipio de Querétaro y el Gobierno del estado entregaron 300 apoyos económicos en materia de vivienda al personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó el alcalde capitalino Felifer Macías Olvera.

“Hoy arrancamos con un primer paquete de apoyo de 300 efectivos, pero será beneficiados la totalidad de la corporación durante mi administración con estos apoyos de 50 mil pesos. Y todo esto se traduce en resultados que es lo que hoy la gente ve de ustedes y que es lo más importante”.

Destacó que la seguridad es la mejor carta de presentación de Querétaro lo que implica una mejor calidad de vida para las familias, por lo que su gobierno ha impulsado diversas acciones para fortalecer a la corporación, entre ellas un incremento salarial del 10 por ciento, la nivelación de jubilaciones y pensiones conforme a la ley, la renovación del parque vehicular y la entrega constante de equipamiento.

El gobernador Mauricio Kuri reconoció la lealtad y compromiso de las y los policías municipales y estatales, así como el respaldo del presidente municipal Felifer Macías para fortalecer a la corporación y mantener a la baja los índices delictivos y que las familias queretanas puedan vivir en paz.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, señaló que hoy se materializa la voluntad del gobernador Mauricio Kuri y el presidente municipal Felifer Macías, para brindar mejores condiciones de vida al personal operativo, mediante iniciativas pensadas especialmente en quienes día a día salen a trabajar por las familias queretanas y el patrimonio de la ciudad.

Este programa de Apoyo Económico en Materia de Vivienda, dijo, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de agosto de 2025 está dirigido al personal policial en activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de sus viviendas. Este apoyo de 50 mil pesos puede destinarse a la ampliación, mejoramiento o equipamiento de vivienda.