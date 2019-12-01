Entregan integrantes del Frente Nacional por la Familia más de 64 mil firmas en el Congreso de Querétaro en defensa de la vida y por la no despenalización del aborto

Querétaro, Querétaro, a 19 de marzo de 2026.- Integrantes del Frente Nacional por la Familia, acudieron a la sede del recinto Legislativo y entregó a los diputados 64 mil 497 firmas ciudadanas en defensa de la vida y por la no despenalización del aborto en el Estado de Querétaro.

Patricia Dorantes, vocera de este grupo ciudadano manifestó su oposición a las iniciativas de ley sobre el aborto presentadas en esta Legislatura y exhortó a los legisladores para que el día 25 de marzo lo declaren como el “Día Estatal de la Vida”, reafirmando la defensa de esta, establecida en la Constitución Política local.

“Como legisladores, en su calidad de representantes populares, fueron electos para salvaguardar los intereses y valores de la sociedad que representan y deben actuar como mandatarios del pueblo, ejerciendo el poder que este le ha conferido a través del voto”.

Señaló que estas firmas tienen como objeto “proclamar que la vida es el bien más preciado y el derecho fundamental de toda persona humana, desde su inicio hasta su término natural, por lo que merece respeto, protección y celebración, pues constituye la base de toda sociedad justa”.

Dijo que la investidura de diputado conlleva una significativa responsabilidad, dado que sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos, por lo que su desempeño debe guiarse por el respeto a la voluntad popular y a los principios fundamentales que sustentan la sociedad.

Afirmó que Constitución Política local reconoce y garantiza el derecho a la vida desde el primer instante de la existencia; recordó que, en 2009, se realizó una reforma al Artículo 2 de ese ordenamiento para elevar a rango constitucional la protección de la vida desde la fecundación hasta su muerte y la legislación del estado, incluyendo la Ley de Derechos Humanos del Estado, protege los derechos reconocidos en la Constitución local, entre ellos el derecho a la vida.

El diputado Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) recibió los paquetes con las firmas ciudadanas y expresó “el Grupo Legislativo del PAN y algunos otros diputados estamos con esta causa, creemos en la vida”, dijo que mientras más ciudadanos haya para tomar los asuntos que les interesan, el estado seguirá funcionando como hasta ahora.

"Las casi 65 mil firmas que dejan son lo que se necesita, ya que se están expresando de una manera pacífica y legal”. Recordó que “hace algunos meses cuando en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se rechazó el dictamen de la despenalización del aborto, hubo algunos actores quisieron ganar la batalla haciendo ruido, pero son pocos, y este movimiento que es de muchos más, por lo que acciones como esta, bien organizada, son las que defenderán la vida”.

Flanqueado por sus homólogos de bancada Juliana Hernández Quintanar, Verónica Galicia Castañón, Antonio Zapata Guerrero y el diputado independiente, Enrique Correa Sada, Vega Guerrero dijo que esta es una lucha diaria, ya que hay despachos jurídicos que se dedican a litigar en contra de la vida, además de querer obligar a los diputados a que tengan que hacer lo que los otros quieren, valiéndose de estrategias profesionales.

“Nuestro ruido debe ser tan fuerte, que obligue a la opinión pública a que no haya actores que se callen en la defensa de la vida”.

“Hay mucha tarea, pero hoy empezamos bien, con cerca de 65 mil queretanos y queretanas que dicen sí a la vida, que es un número importantísimo, que nos deja comprometidos, que es trabajo de días, de semanas, de mucho convencimiento”.

“¿Cómo honramos como servidores públicos a estas personas que otorgaron su firma? Siendo valientes, profesando públicamente nuestra defensa de la vida, convocándolos a ustedes cuando veamos escenarios de riesgo, cuando nos quieran meter gol, meter un dictamen que lleve trampa y transmitiendo el mensaje de paz, haciendo leyes que abonen a tener un clima de paz. Como lo es Querétaro, que nos gusta vivir en paz, aquí nos gusta trabajar, ser felices con nuestra familia. ¡Cuenten con nosotros!”.