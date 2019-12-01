Entregan 67 tarjetas Orgullo Migrante a familias de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- La Secretaría del Migrante de Michoacán entregó 67 nuevas tarjetas Orgullo Migrante a familiares de connacionales originarios de Morelia, con el fin de fortalecer el valor de las remesas enviadas por las y los michoacanos en el exterior.

A esta iniciativa se han sumado más de 160 establecimientos de la iniciativa privada y 34 ayuntamientos, ofreciendo descuentos, beneficios y servicios preferenciales a las personas portadoras de la tarjeta, en agradecimiento al esfuerzo de las familias migrantes que contribuyen al desarrollo del estado.

Durante la entrega, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que la tarjeta Orgullo Migrante “es un símbolo de identidad y reconocimiento al aporte de nuestras y nuestros migrantes, quienes con su trabajo y remesas impulsan la economía local y mantienen viva la conexión con Michoacán”, apuntó.

El funcionario estatal reiteró el compromiso del Gobierno de Michoacán para seguir fortaleciendo los lazos con la comunidad migrante y sus familias, así como ampliar la red de comercios, instituciones y municipios aliados que brindan beneficios a las y los michoacanos en retorno.

Quienes se interesen en tramitar su tarjeta, pueden acudir con el enlace municipal de cada ayuntamiento o a las instalaciones de la Secretaría del Migrante, ubicada en la calle Colegio Militar 220, colonia Chapultepec Norte, en Morelia.