Entregadas 170 tarjetas Orgullo Migrante en Ciudad Hidalgo: Semigrante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:47:08
Ciudad Hidalgo, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) llevó a cabo la entrega de 170 tarjetas Orgullo Migrante a beneficiarias, beneficiarios y familias de Ciudad Hidalgo. Esta acción forma parte de la estrategia estatal para reconocer, apoyar y fortalecer el vínculo con las personas que han construido su vida dentro y fuera del país.

El programa reafirma su compromiso con la comunidad migrante al ofrecer una amplia gama de beneficios municipales, tales como el 10 por ciento de descuento en el pago del servicio de agua potable, el 50 por ciento en el trámite de pasaporte, 40 por ciento en multas y recargos del predial, y el 20 por ciento de descuento en licencias de funcionamiento.

En el evento protocolario, el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que “la incorporación de este municipio fortalece la red de apoyos que impulsa el Gobierno de Michoacán para reconocer el aporte de las y los connacionales para facilitar el acceso a servicios que contribuyan al bienestar familiar”.

La secretaría reitera su compromiso de seguir ampliando este programa en coordinación con ayuntamientos y aliados estratégicos, para que más michoacanas y michoacanos que reciben remesas sean beneficiados con diversos descuentos.

Las y los interesados pueden tramitar su tarjeta en Financiera para el Bienestar (Finabien), con el Enlace Migrante ubicado en cada ayuntamiento o en las instalaciones de la secretaría, ubicada en Colegio Militar 230, Chapultepec Norte en Morelia.

