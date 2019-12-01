Entregadas 100 Tarjetas Orgullo Migrante en Maravatío

Entregadas 100 Tarjetas Orgullo Migrante en Maravatío
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:26:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Maravatío, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) hizo entrega de cien Tarjetas Orgullo Migrante a familias del municipio de Maravatío, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la atención, reconocimiento y acompañamiento a la comunidad y sus seres queridos, informó el titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez.

Durante el evento, el secretario reconoció que el ayuntamiento de Maravatío se ha sumado con decisión a este esfuerzo, al anunciar beneficios adicionales para las y los portadores de la tarjeta. Las personas beneficiarias de dicho municipio podrán acceder a 50 por ciento de descuento en multas y recargos del impuesto predial y 50 por ciento de descuento en multas y recargos del servicio de agua potable.

Estos apoyos se suman a los descuentos y beneficios en servicios, comercios, trámites y establecimientos aliados de este programa, cuyo propósito es brindar facilidades a quienes reciben remesas.

La dependencia agradeció al gobierno municipal por incorporarse a esta red de aliados, y reiteró el compromiso de continuar ampliando los convenios para que más municipios y comercios ofrezcan descuentos y servicios preferenciales a la comunidad migrante.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan a transportistas mientras protestaban contra la inseguridad
Recuperan camioneta y mercancía valuada en 450 mil pesos tras asalto en San Luis de la Paz, Guanajuato
Mañana violenta en Guanajuato; hay al menos 2 muertos
Cae presunto feminicida de una adolescente en Zacatecas; también habría ultimado a padres de la joven
Más información de la categoria
Tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca; habría dos guardias nacionales heridos
Noroña, enviado de Morón y Godoy para distraer sobre caso Carlos Manzo, asegura su hermano
Fernández Noroña desactiva comentarios de su Facebook tras recibir ataques por dichos polémicos
Movimiento del Sombrero va por la gubernatura de Michoacán: Carlos Bautista Tafolla
Comentarios