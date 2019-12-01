Entregadas 100 Tarjetas Orgullo Migrante en Maravatío

Maravatío, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) hizo entrega de cien Tarjetas Orgullo Migrante a familias del municipio de Maravatío, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la atención, reconocimiento y acompañamiento a la comunidad y sus seres queridos, informó el titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez.

Durante el evento, el secretario reconoció que el ayuntamiento de Maravatío se ha sumado con decisión a este esfuerzo, al anunciar beneficios adicionales para las y los portadores de la tarjeta. Las personas beneficiarias de dicho municipio podrán acceder a 50 por ciento de descuento en multas y recargos del impuesto predial y 50 por ciento de descuento en multas y recargos del servicio de agua potable.

Estos apoyos se suman a los descuentos y beneficios en servicios, comercios, trámites y establecimientos aliados de este programa, cuyo propósito es brindar facilidades a quienes reciben remesas.

La dependencia agradeció al gobierno municipal por incorporarse a esta red de aliados, y reiteró el compromiso de continuar ampliando los convenios para que más municipios y comercios ofrezcan descuentos y servicios preferenciales a la comunidad migrante.