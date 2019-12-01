Entrega Semigrante 22 visas de Reencuentro Familiar en Zinapécuaro

Zinapécuaro, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó 22 visas a personas beneficiarias del programa Reencuentro Familiar (Refami) en Zinapécuaro, como parte de las jornadas que mantiene en los municipios para acercar sus programas y servicios a las familias del estado.



En representación de la dependencia, el director de Vinculación Binacional, Mauricio Corona Rangel, destacó que las entregas regionales permiten acercar la atención a las personas beneficiarias y dar continuidad al acompañamiento que reciben durante su proceso.



A través del Refami, la Semigrante brinda orientación y acompañamiento a personas adultas mayores durante el proceso de solicitud de visa, con el propósito de facilitar el reencuentro con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos.



La dependencia mantiene la coordinación con los ayuntamientos para realizar las entregas en territorio y acercar la atención a las y los michoacanos, evitando que tengan que trasladarse hasta Morelia para recibir sus documentos y orientación.



La secretaría continuará con las jornadas en las distintas regiones de Michoacán para ampliar la cobertura de sus programas y servicios, y brindar un servicio cercano a las personas migrantes y sus familiares.