Entrega Semigrante 22 visas de Reencuentro Familiar en Zinapécuaro

Entrega Semigrante 22 visas de Reencuentro Familiar en Zinapécuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 15:36:25
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Zinapécuaro, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó 22 visas a personas beneficiarias del programa Reencuentro Familiar (Refami) en Zinapécuaro, como parte de las jornadas que mantiene en los municipios para acercar sus programas y servicios a las familias del estado.
 
En representación de la dependencia, el director de Vinculación Binacional, Mauricio Corona Rangel, destacó que las entregas regionales permiten acercar la atención a las personas beneficiarias y dar continuidad al acompañamiento que reciben durante su proceso.
 
A través del Refami, la Semigrante brinda orientación y acompañamiento a personas adultas mayores durante el proceso de solicitud de visa, con el propósito de facilitar el reencuentro con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos.
 
La dependencia mantiene la coordinación con los ayuntamientos para realizar las entregas en territorio y acercar la atención a las y los michoacanos, evitando que tengan que trasladarse hasta Morelia para recibir sus documentos y orientación.
 
La secretaría continuará con las jornadas en las distintas regiones de Michoacán para ampliar la cobertura de sus programas y servicios, y brindar un servicio cercano a las personas migrantes y sus familiares.

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