Entrega SEDIF Querétaro donativo a la Fundación Merced 

Querétaro, Querétaro, a 13 de enero de 2026.- El director general del Sistema Estatal DIF en Querétaro (SEDIF), Óscar Gómez Niembro, hizo entrega de dos millones 282 mil 267 pesos a la Fundación Merced, este recurso económico fue recaudado con motivo de la Carrera de la Esperanza, y se destinará a la atención de 850 niñas, niños y adolescentes de 15 centros de asistencia social de la entidad.

Mencionó que la Carrera de la Esperanza es un acto de amor y empatía para impulsar los valores altruistas, además la finalidad de esta competencia es contribuir en el cuidado y atención de las niñas, niños y adolescentes queretanos que más lo necesitan.



“Es muy gratificante poder formar parte de este proyecto que es un ganar ganar para las niñas, niños y adolescentes que habitan y están siendo atendidos en los centros de asistencia social, cada año desde que tenemos la oportunidad de participar, la meta, la recaudación y los corredores se van incrementando”, dijo.



Por su parte, la presidenta del Patronato de la Torre de la Esperanza, Cristina Urquiza de Maciel, mencionó que el objetivo principal de la Carrera es la unión familiar y sana convivencia, por lo que en la edición pasada se sumaron más de cinco mil competidores.