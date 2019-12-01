Entrega SEDEA maíz para consumo humano en El Marqués

El Marqués, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de un total de 479.1 toneladas de maíz, para el municipio del Marqués, como apoyo emergente a mil 310 productores y sus familias, que vieron afectadas más de tres mil hectáreas por los fenómenos climáticos que se dan en el estado.

“Buscamos que el dinero, dinero de los impuestos, se aplique en beneficio de todos y cada uno de ustedes, por eso, a mí me da muchísimo gusto, que el día de hoy podamos hacerles la entrega de este apoyo de maíz en grano para consumo humano para pequeños temporaleros, a mil 300 de ustedes, mil 300 personas, mil 300 familias, mil 300 productores agricultores, que ojalá en algo les pueda ayudar”, señaló.

Compartió que se brinda apoyo emergente en especie a pequeños productores del campo que sufrieron pérdidas en sus cosechas debido a sequías prolongadas, lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos que afectan la agricultura de temporal, especialmente el maíz. Estas condiciones disminuyen los rendimientos y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las familias rurales.

El representante de los beneficiarios, José Ángel Pérez, reiteró que, en diferentes ocasiones, ya sea por lluvia o por sequía, los temporaleros se ven más desfavorecidos, por lo que agradeció y reconoció el apoyo de las autoridades en nombre de los productores del municipio y pidió que se continúe el apoyo y se mantengan cercanas a los problemas del campo.

“Señor secretario, señor presidente municipal y demás autoridades que nos hacen el favor de acompañarnos en este evento, quiero a nombre de todos nuestros compañeros campesinos solicitarles continúen apoyándonos, saben que nuestra actividad es cada día más difícil, que estamos a expensas de los temporales, ya que hasta ahora son ya varios ciclos agrícolas”, indicó.

El edil de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, reconoció la importancia de estos programas y que el gobernador, Mauricio Kuri brinde su apoyo a las y los trabajadores del campo que se ven afectados por los siniestros y ratificó los beneficios que la SEDEA lleva a esa demarcación con programas emergentes, pero también con apoyos para la productividad.