Entrega SEDEA apoyos en concurrencia en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 12 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó en San Juan del Río la entrega de apoyos con valor de 16 millones 700 mil pesos, conformada por aportaciones del Estado, municipio y productores, a fin de fortalecer el campo de la región con recursos para la adquisición de infraestructura, maquinaria, material, equipo y proyectos productivos agropecuarios, lo que contribuye a impulsar la reactivación económica del Sector Primario.

“Lo que vemos aquí, a nuestros alrededores, son más de 16 millones de pesos en apoyos directamente para ustedes, en una combinación de manera tripartita, una parte del Gobierno del Estado, una parte del gobierno municipal y la otra parte directamente de ustedes como productores, a los cuales les agradezco de manera muy significativa e importante su confianza para con nosotros”, señaló.

En el marco del Programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, se realizó la entrega de implementos agrícolas y forrajeros, tractores, herramientas, sementales, vientres y semilla de cultivos básicos en beneficio de 200 productores de este municipio.

Durante su mensaje, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, destacó la importancia de iniciar el año con apoyos de manera productiva, y auguró lo mejor para las personas que día a día llevan mueven al campo sanjuanense.