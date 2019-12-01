Entrega SEDEA apoyos en concurrencia en Ezequiel Montes, Querétaro

Ezequiel Montes, Querétaro, 16 de enero del 2026.- El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, José González, encabezó la entrega de apoyos en concurrencia con una inversión tripartita con valor de más de tres millones de pesos, en el municipio de Ezequiel Montes, conformada por aportaciones del Estado, municipio y productores; y sustentada en la firma del convenio de colaboración para la concurrencia financiera que se llevó a cabo en octubre del año pasado.

“Porque todo lo que ustedes producen va a dar a las mesas de todos los mexicanos, de todos los queretanos y sobre todo de todos los ciudadanos de aquí de Ezequiel Montes. Por eso, que les diga la importancia que tiene el que los estemos respaldando, el que los estemos apoyando. El que hoy, este es uno de los mejores programas, porque todos ponemos, todos le echamos ganas de acuerdo a nuestras posibilidades”, señaló.

En el marco del Programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, se realizó la entrega de implementos agrícolas y forrajeros, tractores, herramientas, sementales, vientres y semilla de cultivos básicos en beneficio de 53 productores de este municipio. A su vez, el representante de los productores, Oscar Rivera, destacó la importancia de iniciar el año con apoyos y agradeció la oportunidad de hacer crecer la productividad en la región.

“Estos programas nos brindan la ayuda de hacernos de nuestras máquinas para no pagar maquilas y ser más eficientes en producción y también en ganar para nuestro bolsillo. Porque sin nosotros, los agricultores y ganaderos, ¿qué comerá nuestro país? También mencionar que agradezco muy en especial al gobernador del Estado de Querétaro, licenciado Mauricio Kuri González, por tener este tipo de apoyo y programas que fortalecen al campo de Ezequiel Montes”, concluyó.