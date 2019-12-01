Entrega Pablo Varona techumbre en la capilla de San Jeronimo en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 22:40:22

Huetamo, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Justo en el marco de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo, el alcalde de Huetamo, C.P. Pablo Varona Estrada hizo entrega formal de un techo para el área del atrio de la capilla de la tenencia de San Jerónimo.

Los habitantes que celebran con gran júbilo sus fiestas patronales, prepararon varias actividades, como procesiones, misas y por supuesto una gran verbena que culminó con la inauguración de este techo y la quema de un castillo de fuegos pirotécnicos.

En su mensaje, el alcalde Pablo Varona mencionó que tiene proyectadas mas obras para esta tenencia, como una glorieta a la entrada, dedicada al melón, este fruto que se cosecha y se exporta desde los extensos campos de este municipio.