Entrega Marco Del Prete apoyos del subprograma PASE en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 24 de enero de 2026.- Con la finalidad de generar mejores condiciones de vida para los comerciantes del estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, realizó la entrega de kits de apoyo para integrantes de la Federación de Uniones de Comerciantes Queretanos en Pequeño del Estado A.C. (FUCQ).

La entrega realizada consta de lonas y extensiones eléctricas como parte del subprograma de Apoyo a Sectores Económicos (PASE), apoyos que equivalen a una inversión superior a los cinco millones 846 mil pesos en beneficio de mil 500 comerciantes.

El funcionario estatal aseguró que los tianguistas son la base de la economía queretana, por ello se busca que reciban herramientas que les sirvan para que hagan mejor su trabajo, para que sean más competitivos y les vaya mejor.

Durante su mensaje, el presidente de la FUCQ, Rafael Granados Guerrero, agradeció el apoyo de la SEDESU y del gobernador, Mauricio Kuri, para los comerciantes del estado, ya que con la lona y extensión que se le entregan van a poder realizar su trabajo en mejores condiciones.

Finalmente, el diputado local, Mauricio Cárdenas Palacios, felicitó a la SEDESU por el trabajo y los esfuerzos que se realizan para que Querétaro sea un referente económico y que a todos los queretanos les vaya mejor, para que tengan más oportunidades y condiciones óptimas para vender sus productos, porque el comercio es una de las áreas más importantes de la economía del estado.