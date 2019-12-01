Entrega Luis Navarro, equipamiento al Centro de Fomento Ganadero de Michoacán

Álvaro Obregón, Michoacán, a 23 de diciembre del 2025.- Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA), encabezó la entrega de maquinaria y vehículos al Centro Estatal de Fomento Ganadero de Michoacán (CEFOGA), con una inversión aproximada de 10 millones de pesos.

El encargado de las arcas estatales señaló que al iniciar la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el centro se encontraba en condiciones poco dignas para las cabezas de ganado, por lo que giró la instrucción de mejorar la situación en los diferentes ranchos propiedad de CEFOGA.

Por su parte, Emilio Vieyra Vargas, director del CEFOGA, recalcó que esta es una inversión histórica para este centro, pues desde su creación en 2016 no se había otorgado equipamiento en esta magnitud. Detalló que la institución cuenta con mil 580 hectáreas entre los seis ranchos de su propiedad, en donde se albergan cerca de mil 500 cabezas de ganado.

Señaló que el entregar equipo a la CEFOGA era de suma importancia, pues, por ejemplo, los trabajadores realizaban sus labores con camionetas del año 2000 a 2004, mismas que ya no rinden para sus actividades.

El funcionario estatal recalcó que el propósito del equipamiento es hacer que los ranchos sean más operativos-productivos y llegar a la meta de producir 800 becerros al año, lo que se traduce en beneficio para los ganaderos.