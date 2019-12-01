Entrega la SSPMQ juguetes a niñas y niños de las comunidades de la Delegación de Santa Rosa Jáuregui

Querétaro, Querétaro, a 6 de enero de 2026.- Más de 4 mil 800 juguetes, entre pelotas, balones, aros, patines y carriolas se entregarán este día a las y los niños de siete comunidades de la Delegación de Santa Rosa Jáuregui confirmó Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro.

“Quiero agradecer a todas y todos quienes hicieron posible este momento, a mis compañeras y compañeros de la Secretaría de Seguridad por la iniciativa en recolección de juguetes la cual fue de manera interna”.

De manera especial agradeció a todos aquellas personas que donaron juguetes que puede ser un gesto muy sencillo, pero para una niña o un niño significa ilusión, esperanza y certeza de que no están solos, que tienen un policía cerca que les ayudará y les brindará el día de hoy una sonrisa.

Hoy logramos regalar sonrisas a aquellos niños que por distintas circunstancias no pudieron tener la oportunidad de recibir un juguete.

“Este es el sexto año consecutivo en el que el personal administrativo y personal policial de nuestra institución se unen con entusiasmo y con el corazón para hacer esta noble causa a la que se han solidarizado integrantes de la sociedad civil, asociaciones, sectores comerciales y redes ciudadanas que demuestran que cuando una comunidad se une, el impacto llega mucho más lejos”.

En esta ocasión, dijo, se reunieron 4 mil 800 juguetes que llegarán a una Casa Hogar y también a siete comunidades del municipio entre ellas Buenavista, Loma del Chino, a la Estancia de Palo Dulce, El Herrero, Puertas de Santiaguillo, Llano de la Rochera, Charape de la Joya y La Joya.

“Cada uno de estos juguetes llevan un mensaje de cariño, de cercanía y de compromiso con nuestra niñez. Hay acciones que trascienden en el tiempo y se convierten en tradición porque nacen del corazón de todos mis compañeros y para nosotros no es solo regalar un presente, darles un regalo, una pelota o una muñeca, es acercarnos a las familias queretanas, fortalecer los lazos comunitarios, sembrar valores como la empatía, la solidaridad y la esperanza”.

Destacó que para esta entrega de juguetes no se contemplaron juguetes bélicos.

“Algo que nosotros hemos estado solicitando tanto en nuestros recorridos como con los papás y la población en general es que nos ayuden a no regalar juguetes con una tonalidad bélica, es decir, que no promovamos la violencia entre nuestros niños y justo lo que pedimos fue que no donaran juguetes bélicos como las clásicas pistolas o réplicas que parecen armas de fuego para no promover la violencia entre los menores y disminuyamos los riesgos para su crecimiento”.