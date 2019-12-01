Entrega la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro un cuervo a la Profepa 

Entrega la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro un cuervo a la Profepa 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 21:38:46
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Querétaro, Querétaro, a 16 de julio de 2026.- La Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro informa a la ciudadanía que, el día de hoy, en coordinación con la Fiscalía, se realizó la entrega de un cuervo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cumpliendo con los protocolos establecidos y manteniendo en todo momento la cadena de custodia correspondiente.

Esta acción forma parte del trabajo coordinado entre las autoridades competentes para garantizar el manejo adecuado de la fauna silvestre y el cumplimiento de la normatividad vigente, privilegiando la protección y el bienestar de los ejemplares.

Reiteramos nuestro compromiso de colaborar de manera permanente con las instancias correspondientes para fortalecer las acciones en favor de la protección de los animales y del medio ambiente.

Si necesitas reportar un caso relacionado con fauna silvestre o bienestar animal, realiza tu reporte únicamente a través de nuestro canal oficial de WhatsApp: 442 476 5387.

Noventa Grados
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