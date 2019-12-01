Entrega Julio César Conejo Alejos obra concluida en beneficio del campo morelense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 19:13:03
Villa Morelos, Michoacán, a 31 de octubre 2025.– “Somos un gobierno con causa y hoy seguimos entregando resultados tangibles a nuestra gente”, expresó el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, al anunciar la conclusión de la rehabilitación de caminos saca cosechas en las comunidades de El Desmonte, El Granjeno, Ziracuaréndiro y La Salud, con una inversión de más de un millón de pesos.

En ese sentido, destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por fortalecer el desarrollo rural y mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan la tierra. 

“Los caminos saca cosechas son vitales para el traslado de productos, herramientas y personas. Con su rehabilitación, estamos facilitando el trabajo diario de los productores y garantizando que puedan mover sus cosechas de manera más rápida y segura”, subrayó.

Al respecto, destacó que estas obras representan un avance significativo para las familias campesinas, ya que mejoran la conectividad entre comunidades y permiten una mayor eficiencia en las actividades agrícolas, especialmente en temporadas de cosecha y comercialización.

Por lo que, Conejo Alejos reconoció el esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para mantener en buenas condiciones la red de caminos rurales, asegurando que su administración seguirá impulsando proyectos que beneficien directamente al campo y fortalezcan la economía local.

“Morelos cuenta con un presidente en movimiento, que trabaja todos los días con causa, con compromiso y con resultados. Nuestro objetivo es seguir transformando la vida de nuestra gente desde cada comunidad”, finalizó.

