Entrega Gobierno de Morelia las primeras Tapas Seguras

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Con el objetivo de prevenir que mujeres y juventudes sean víctimas de intoxicación intencional mediante el suministro de sustancias en bebidas, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, realizó la entrega de tapas seguras al restaurante bar “Valentina”, convirtiéndolo en el primer establecimiento Punto Naranja que implementa esta medida de prevención y seguridad.

La acción forma parte de la estrategia impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), en coordinación con la Policía Morelia y la Secretaría del Ayuntamiento, con el fin de fortalecer la seguridad de las mujeres y juventudes en espacios recreativos.

La iniciativa “Tapa Segura” consiste en colocar adhesivos protectores sobre los vasos, para reducir el riesgo de que alguna sustancia sea introducida sin consentimiento. Este recurso busca salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres, además de fomentar entornos de convivencia seguros y libres de violencia.

Durante la entrega, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Semmujeris, destacó que la estrategia “Tiene que ver con la intervención directa de la Policía Morelia y con la creación de espacios donde las mujeres puedan sentirse acompañadas y protegidas”.

En su turno, Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, reconoció la disposición del sector empresarial y de la sociedad civil al sumarse a estas acciones: “Agradecemos que nos permitan implementar esta estrategia que puede ayudar a salvar vidas; que las mujeres sepan que no están solas y que cuentan con acompañamiento institucional y comunitario”.

El Ayuntamiento de Morelia reafirma así su compromiso con la prevención de la violencia de género, reconociendo la corresponsabilidad ciudadana y el compromiso de los negocios locales como elementos esenciales para construir una ciudad más segura, igualitaria y libre de violencia.