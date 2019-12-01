Entrega gobernador de Querétaro mejora de calles en San Isidro El Alto

Querétaro, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega del mejoramiento de calles en la comunidad San Isidro el Alto, obras que tuvieron una inversión de 7.3 millones de pesos, y que mejoran la movilidad y la calidad de vida de 597 habitantes de la zona norte del municipio de Querétaro.

Al destacar que durante los trabajos se rehabilitaron dos mil 251 m² de vialidad con empedrado empacado en mortero, la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, detalló que esto permitió mejorar las condiciones de tres calles, con huellas de rodamiento, banquetas, guarniciones, ademas de trabajos en la red de agua potable y drenaje sanitario.

"Le cambiamos la cara completamente a la comunidad, le pusimos los cruceros como los que estuvimos allí donde bajó el señor Gobernador, de concreto estampado, le pusimos volardos en todas sus esquinas para protección de los que ahí transitan, señalizamos para que supieran los vehículos hasta dónde se pueden acercar y ustedes estuvieran con seguridad. Y sobre todo, le pusimos todo el cariño, todo el amor y toda la honra de que nos permitan servir, Gobierno del Estado, siempre trabajando con ustedes y poniéndole el extra", resaltó.

En su oportunidad, el presidente municipal capitalino, Felifer Macías, reconoció que gracias a su gente, Querétaro es líder nacional, por lo que el progreso y el futuro debe ser parejo para todos. Por eso, dijo, ahora la obra está enfocada de manera prioritaria en las comunidades y después para el resto de la ciudad.

"Hoy acciones concretas se están haciendo y con esta inversión del gobierno de más de ocho millones de pesos para sus calles, son obras que decía Sonia, dignifican su calidad de vida, dignifican donde juegan sus niños, donde caminan sus niños, donde caminan nuestros abuelitos. Eso es lo que estamos haciendo en el estado y municipio, haciendo acciones que dignifican la vida y que hacen justicia", señaló.

Como parte de las acciones realizadas por el gobierno municipal en San Isidro el Alto, Felifer Macías informó que se introdujo el programa de transporte comunitario, que comunica con Mompaní y conecta con el sistema de transporte metropolitano Qrobus, además de llevar la campaña de calentadores solares y las tarjetas El Extra.

Asimismo, el presidente del Comité de Obra, Pedro Bailón Palomino, manifestó el agradecimiento de quienes habitan la comunidad de San Isidro el Alto, pues dijo que, gracias a las acciones realizadas por las autoridades se ve un cambio en la vialidad y la calidad de vida de la zona.

"La gente está contenta, yo más porque nos hizo caso en la vialidad (...) y queremos que sigan adelante y que sigan apoyando a nuestras comunidades, porque se ve el cambio, entonces yo estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, porque realmente se ve reflejado en las vialidades", concluyó.