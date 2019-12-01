Entrega Gaspar Trueba y el RAN Documentos Agrarios en el municipio de Colón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:49:21

Colón, Qro., Martes 31 de Marzo de 2026.- El Presidente Municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, y el titular del Registro Agrario Nacional (RAN) en Querétaro, Marco Antonio Abarca Salvatori, entregaron 33 documentos agrarios al Ejido La Esperanza, marcando un importante avance en la regularización de predios en la región.

En el evento, el Alcalde Gaspar Trueba destacó el compromiso del municipio con el Programa "Construye Tu Patrimonio", que busca brindar certeza jurídica a los ciudadanos a través de la entrega de documentos que respalden su propiedad.

"La idea es que podamos ir ayudando a darle salida a los trámites que hay en Colón para que podamos beneficiar a más ciudadanos con certeza jurídica de la tierra", afirmó.

Por su parte, Abarca Salvatori, titular del RAN en Querétaro, se comprometió a trabajar en conjunto con el municipio para agilizar los trámites agrarios y mejorar la comunicación con los ejidos de Colón.

"Vamos a estar en comunicación con todos los ejidos de Colón y vamos a trabajar en conjunto con el Presidente Municipal", dijo ante la representación de ese sector productivo de la región y de regidores del Ayuntamiento y de funcionarios públicos y de autoridades auxiliares.

La entrega de documentos agrarios es un paso importante para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar el desarrollo económico en la región.

La Administración Municipal de Colón sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y promover la inversión en la zona.

En este importante evento, stuvieron presentes los síndico municipaes, Eugenia González Martínez y Antonio Rodríguez Davila; los secretarios de Gobierno, Rosalva Miranda Luna y de Desarrollo Urbano y Ecología, José Guadalupe Hernández Hernández; el Delegado de la Esperanza, Manuel Rodríguez Valencia, y la Presidenta del Comisariado Ejidal, María Carmen Basilio Gutiérrez.