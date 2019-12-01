Entrega Carlos Torres Piña, equipos de cómputo a Fiscalías Regionales y Especializadas de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- Con la finalidad de mejorar las capacidades operativas y dignificar la atención a la ciudadanía, y como parte de una estrategia integral de fortalecimiento institucional, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, encabezó la cuarta entrega de equipos de cómputo, consistente en 97 unidades destinadas a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, la Fiscalía Especializada en Feminicidio y la Fiscalía de Asuntos Internos.

“Cada acción orientada a fortalecer nuestras capacidades operativas impacta directamente en la calidad del servicio que brindamos. Estos equipos no son solo herramientas tecnológicas; representan mejores condiciones de trabajo, procesos de investigación más ágiles, un manejo más eficiente de la información y, sobre todo, una atención digna y oportuna para las personas que acuden en busca de justicia”, puntualizó.

Con esta entrega, la Fiscalía General del Estado (FGE) alcanza un total de 410 equipos de cómputo distribuidos, consolidando un proceso progresivo de modernización tecnológica que busca fortalecer el desempeño institucional y responder de manera más eficiente a las exigencias actuales en materia de procuración de justicia.

En este contexto, se informó que antes de concluir el mes de marzo, todas las Fiscalías Regionales y Especializadas contarán con una renovación tecnológica integral, lo que permitirá avanzar en la transición al uso de la Plataforma Accesius, que tiene el propósito de reducir tiempos de atención, optimizar procesos y fortalecer la transparencia en cada etapa de la investigación.

De manera paralela, el fortalecimiento institucional contempla la ampliación de la plantilla operativa, mediante la incorporación de perfiles especializados. En ese sentido, se adelantó que próximamente se emitirán nuevas convocatorias para agentes de la Policía de Investigación y del Ministerio Público, a fin de atender de forma más eficaz los retos que enfrenta la institución.

“Avancemos juntos en el fortalecimiento de esta institución y demostremos, con resultados, que la Fiscalía General del Estado está a la altura de la responsabilidad que la sociedad nos ha conferido, construyendo una Fiscalía mejor equipada, más capacitada y comprometida con brindar una atención cercana, profesional y con sentido humano”, resaltó.