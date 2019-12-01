Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el Premio Michoacán al cobre martillado de Santa Clara del Cobre para reconocer el origen de este producto, así como el valor y el esfuerzo de quienes lo elaboran, protegen y promueven comercialmente de manera global.

El mandatario destacó que, con tres Denominaciones de Origen, ocho Indicaciones Geográficas, 10 Marcas de Certificación y 18 Marcas Colectivas, la entidad se ha convertido en un referente a nivel nacional al proteger con estos usos distintivos los productos michoacanos, mientras se combate la piratería.

Por ello, llamó a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y de la Casa de las Artesanías (Casart) a trabajar de la mano con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para preservar las Marcas Colectivas ante el crecimiento de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, y su importancia en los mercados de Estados Unidos, Europa y China.

“Requerimos registrar todas nuestras Marcas Colectivas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), un ejemplo son las carnitas de Michoacán”, expuso Ramírez Bedolla, quien también señaló la necesidad de hacer lo mismo con las Indicaciones Geográficas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Participaron la titular de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Geraldine Masso Bueso; el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Méndez Fernández; y el director de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada Robles.

También, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís; el secretario de Turismo, Roberto Monroy García; el presidente del Comité de Preservación de Santa Clara del Cobre, Sinuhe Hernández Cervantes; el magistrado Alfredo Flores Vargas, representante del Poder Judicial del Estado de Michoacán; y la directora del Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandra Ochoa Zarzosa.