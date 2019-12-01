Entrega Bedolla 3 ambulancias equipadas a autogobiernos de Los Reyes

Entrega Bedolla 3 ambulancias equipadas a autogobiernos de Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 15:24:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó tres nuevas ambulancias a las comunidades indígenas con autogobierno de Pamatácuaro, San Benito de Palermo y Sicuicho, pertenecientes al municipio de Los Reyes, como parte de las acciones para impulsar el desarrollo integral de la región.

El mandatario destacó que este apoyo cumple con los acuerdos asumidos con las 57 comunidades originarias que actualmente se rigen por presupuesto directo, fortaleciéndose así la red de atención a urgencias médicas en la región Purépecha.

Ramírez Bedolla señaló que las unidades estarán al servicio permanente de las poblaciones beneficiadas para priorizar el auxilio inmediato ante cualquier eventualidad. Asimismo, explicó que su operación estará coordinada con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), lo que garantizará la capacitación continua de operadores y paramédicos.

Enfatizó que dicha coordinación agilizará el traslado de pacientes a centros de alta especialidad en el estado, permitiendo una intervención oportuna para reducir el riesgo de secuelas permanentes y salvar vidas.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, detalló que cada ambulancia representó una inversión cercana al millón 800 mil pesos y cuenta con los insumos, tecnología y herramientas necesarios para brindar asistencia prehospitalaria de calidad.

Al evento asistieron el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, Rubén Ignacio Pedraza Barrera; el coordinador estatal del CRUM, Christian Omar García Escobedo; así como integrantes de los concejos de autogobierno y habitantes de la zona.

Más información de la categoria
En Lázaro Cárdenas, Michoacán, detienen a un sujeto con camioneta robada en EU
En Tangancícuaro, Michoacán detienen a mujer en posesión de un arma de fuego
Cae en Edomex “El Patrón”, líder criminal que tenía sometido a Morelos; controlaba desde la extorsión hasta los robos y el tráfico internacional de estupefacientes 
Aseguran arsenal en Tacámbaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Entre abucheos y cuestionamientos profesionales, Congreso de Michoacán aplaza hasta 2031 elección democrática de la Rectoría de la UMSNH
Cae en Edomex “El Patrón”, líder criminal que tenía sometido a Morelos; controlaba desde la extorsión hasta los robos y el tráfico internacional de estupefacientes 
'Andy' López Beltrán rechaza vínculos con Amílcar Olán y participación en huachicol fiscal
Sheinbaum cierra octubre con 69% de aprobación, remarca encuesta de El Financiero