Entrega Bedolla 122 vehículos a Guardia Civil y Policías Municipales

Morelia, Michoacán, a 08 de diciembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de 122 vehículos a la Guardia Civil y policías municipales de 15 demarcaciones, con lo cual se fortalecen, dijo, las corporaciones pues cuentan con tecnología y características para recorrer el territorio. Subrayó que contar con patrullas especializados y diseñados para ello, permiten una movilidad óptima para la seguridad.

El mandatario estatal destacó que con inteligencia y coordinación se debe atender el tema de la inseguridad, por lo que también agradeció el incremento presupuestal destinado a las áreas de seguridad en la entidad, pues se fortalece a la Fiscalía General del Estado (FGE), Poder Judicial.

“Hoy puedo decirles que estamos unidos municipios, autogobiernos, gobierno federal, y mi gobierno, para enfrentar de manera decidida a la delincuencia”.

Por su parte, César Erwin Sánchez Coria, enfatizó que este equipamiento policial está destinado a fortalecer y dignificar a los cuerpos policiales, y a su vez reafirma la política pública, así como el papel que desempeñan las policías municipales y la Guardia Civil en la construcción de la paz.

Recalcó que la paz se construye en el territorio, por ello es fundamental que los elementos cuenten con las herramientas necesarias para ello, en total se entregaron 41 patrullas que se otorgan con recursos el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y 81 unidades con recurso estatal a SSP.

Antonio Ixtláhuac Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro, apuntó que es la ciudadanía quien reconoce los esfuerzos del estado para lograr tener un mejor territorio, pues, por ejemplo, al iniciar su gobierno la ciudad del oriente no tenía cámaras de seguridad mientras que hoy hay 35 puntos de video vigilancia, cinco drones especializados y cuenta con la primer academia de policía municipal del estado.

Mientras que Carlos Alberto Soto Delgado, alcalde de Zamora, destacó que esa ciudad es un ejemplo de que la coordinación entre los tres niveles de gobierno permite mejorar los indicadores en materia de seguridad y combate a la delincuencia.