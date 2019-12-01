Entrega Bedolla 122 patrullas para reforzar seguridad en municipios de Michoacán

Entrega Bedolla 122 patrullas para reforzar seguridad en municipios de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 17:00:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Charo, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Para fortalecer la seguridad y la operatividad de las corporaciones de seguridad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la entrega de 122 patrullas para la Guardia Civil y para policías de 15 municipios. 

“Hoy puedo decirles que estamos unidos municipios, autogobiernos, Gobierno federal y mi gobierno, el gobierno de Michoacán para enfrentar de manera decidida a la delincuencia”, destacó el mandatario durante la entrega. 

Resaltó que las 122 patrullas son para  fortalecer el esquema operativo de las fuerzas de seguridad a fin de que los agentes cuenten con unidades de alta tecnología para atender diversas situaciones en materia de seguridad. 

Mientras que César Erwin Sánchez Coria, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, refirió que de las unidades, 81 son para la Guardia Civil, a efecto de robustecer los trabajos que se desarrollan en las distintas regiones de la entidad. 

Mientras que las demás 41 están destinadas para 15 municipios como Zitácuaro, Zamora, Sahuayo, Angamacutiro, Jacona, Cotija, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, entre otros. 

Acompañaron al gobernador Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Sandra Luz Hernández Guzmán, Magistrada titular de la Sala Unitaria en Materia Penal; Marco Antonio Vargas González, subsecretario de Desarrollo Policial; Luis Benjamín Ayala Ramírez, director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, así como  presidentes municipales; funcionarios estatales y municipales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abuso sexual y tentativa de homicidio de un niño en Uruapan, Michoacán es vinculado a proceso
Identifican a mujeres fallecidas y lesionados del accidente en la carretera Morelia-Charo
Vinculan a proceso a presunto responsable de multihomicidio de cinco personas, ocurrido en Morelia, Michoacán 
Abandonan 3 camionetas con 7 mil litros de huachicol en el estado de Hidalgo
Más información de la categoria
PRD Michoacán no descarta denunciar al titular del Ooapas por presunto desvío de recursos y autopromoción
Pobladores de Carapan incendian motocicleta de la Guardia Civil a las afueras de la Fiscalía en Morelia
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
El silencio de Harfuch tras la explosión en Coahuayana sacude al Plan Michoacán 
Comentarios