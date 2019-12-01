Entrega AMEQ 200 nuevos taxis en San Juan del Río, Querétaro

Entrega AMEQ 200 nuevos taxis en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 15:35:56
Querétaro. Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad de Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos informó que se entregaron 200 unidades de QroTaxi en el municipio de San Juan del Río, siendo esta la segunda con lo que se suma un total de 500 nuevas unidades entregas.

Recordó que en el mes de septiembre se hará la entrega de 500 unidades de QroTaxi, para así llegar a mil nuevos automóviles que se sumarán a la mejora del servicio de transporte público en la la entidad.

“Fue la segunda entrega, entregamos 200 unidades en el municipio de San Juan del Río para todo el estado, estas se suman a las 300 que ya habíamos entregado y en el mes de septiembre entregaremos 500 más para tener mil unidades renovadas”, dijo.

Reconoció que el procedimiento para la obtención de la concesión y financiador de las unidades es estricto, con lo que se busca que aquellos que lo obtuvieron den un servicio de calidad a la ciudadanía.

“El procedimiento donde los interesados califican no solamente para obtener la concesión, sino también el financiamiento; es un proceso muy estricto, esto de alguna manera también garantiza que el servicio que se va a brindar en estos nuevos QroTaxis sea el optimo y adecuado (…), ahora los usuarios buscan más alternativas”.

Puntualizó que en el mes de septiembre también se lanzará la aplicación del Qrotaxi, así como el taxímetro, lo que garantizará que las tarifas sean competitivas.

“Cuando lancemos QroTaxi la aplicación, y el taxímetro digital, los usuarios tendrán garantizado una tarifa, donde no haya abuso por parte de los taxistas y que obviamente les permita un viaje mucho más seguro”.

Recordó que Querétaro hay aproximadamente tres mil 200 taxis concesionados y con el nuevo esquema de QroTaxi se sumaron 400 más, lo que representa un 12 por ciento más en la ampliación del parque vehicular de taxis concesionados.

