Entre 10 y 12 nuevos proyectos de centros de datos están por arrancar en Querétaro: Marco del Prete
8 de Diciembre de 2025
Querétaro, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- Querétaro sigue afianzándose como epicentro de la infraestructura digital en México por lo que el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, adelantó que entre 10 y 12 nuevos proyectos de centros de datos están por arrancar en el estado.

Actualmente ya operan 18 unidades de data centers, que en conjunto representan una carga energética de 200 megawatts. “Algunos están en proceso de instalación, y pronto se sumarán más”.

La expansión de esta industria exige un suministro eléctrico extraordinario por lo que Del Prete Tercero subrayó que el gobierno estatal trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para garantizar que las empresas cuenten con la energía necesaria.

“Es un esfuerzo colaborativo entre la CFE, el estado y las compañías. Nosotros facilitamos la gestión para que el suministro esté disponible”.

El funcionario adelantó que las inversiones en este sector avanzan con fuerza y que a principios del próximo mes habrá anuncios importantes, además de nuevas noticias al inicio del año.

Reconoció que la demanda de perfiles técnicos y profesionales para operar estos centros de datos también está en el radar y por ello, la administración estatal y las universidades han delineado programas educativos específicos.

Recordó que la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) ya ofrece una ingeniería en datos y una carrera técnica en data centers, resultado de un convenio con la Asociación Mexicana de Data Centers (Mexcd).

“Estamos especializando al capital humano porque la industria lo requiere. Hoy, muchos de los perfiles ya son ingenieros en datos”.

De acuerdo con la Mexcd, el crecimiento exponencial de los data centers en México responde al auge de la economía digital y a la necesidad global de infraestructura tecnológica. Esto abre la puerta a profesionistas preparados en tendencias internacionales y coloca a Querétaro como un actor clave en esta transformación.

