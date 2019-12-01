Entra Querétaro al esquema para apoyo del maíz

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 16:43:34

Querétaro, Querétaro, 22 de noviembre del 2025.- Los productores del campo en Querétaro podrán acceder al incentivo económico para la comercialización de maíz, medida que se anunció en respuesta a las movilizaciones que se tenían previstas para el lunes 26 de noviembre.

Todos los productores de riego y temporal participarán en el otorgamiento del incentivo al maíz blanco del ciclo Primavera-Verano 2025, que consta de 950 pesos por tonelada, financiado de manera conjunta: 800 pesos por parte del gobierno federal y 150 pesos por el gobierno de Querétaro.

Los interesados deberán realizar el pre-registro de solicitudes al programa en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) hasta el 30 de noviembre de 2025: www.suri.agricultura.gob.mx:8001

Señalaron que el lunes 26 de noviembre se darán a conocer los requisitos oficiales para inscribirse, con ello, quedan suspendidas las movilizaciones que se tenían programadas en la autopista México-Querétaro.