Entra en vigor "Ley Kuri" en todo el país: Adiós a los celulares en el salón de clase

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre de 2026.- A partir de este martes, 3 de noviembre de 2026, el modelo de restricción de dispositivos móviles conocido popularmente como la “Ley Kuri” ha entrado oficialmente en vigor en todo el territorio nacional. Esta medida, que nació e implementó el estado de Querétaro hace más de un año, se extiende a los planteles de todo el país gracias a un acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El objetivo de esta ley, ahora federal, es mitigar las distracciones en los salones de clases, mejorar la comprensión lectora, combatir de manera frontal el ciberacoso y blindar la salud mental de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo mexicano.

Querétaro, punta de lanza y referente nacional

Ante la federalización de la normativa, la titular de la Secretaría de Educación en Querétaro (SEDEQ), Martha Elena Soto Obregón, externó el beneplácito de la administración estatal al ver que el trabajo realizado en la entidad se replique a gran escala.

"Nos da mucho gusto que lo que se está haciendo en Querétaro se replique a nivel nacional. Nos da orgullo ser punta de lanza, y ofrecemos a todos los estados de la república nuestra experiencia, que ya tiene más de un año y medio de operación, la cual está a la orden para conocer áreas de oportunidad, qué se puede hacer y qué es lo que ha funcionado".

Detalló que entidades como la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala se han acercado al estado para conocer el esquema de implementación.

Recordó que con la aplicación de esta ley en territorio queretano el impacto ha sido sumamente favorable, destacando un claro mejoramiento en el ambiente de las escuelas y al interior de los salones de clase.

Como oportunamente informó, las reglas que rigen la normativa a partir de este día contemplan el cero uso de teléfonos celulares inteligentes y dispositivos digitales dentro de los salones de clase durante el horario escolar y esta medida aplica de forma obligatoria para todas las escuelas de educación básica (primaria y secundaria), tanto públicas como privadas, en las 32 entidades del país y en el nivel media superior, cada subsistema e institución definirá sus propios esquemas y límites.

La ley establece que el uso de herramientas tecnológicas solo se permitirá bajo situaciones de emergencia o cuando existan requerimientos pedagógicos particulares debidamente justificados por el cuerpo docente y la SEP ha instruido también a los profesores a evitar el uso de pantallas y teléfonos celulares durante la jornada laboral frente a los alumnos, promoviendo la enseñanza mediante el ejemplo.

La Secretaría de Educación Pública recalcó que el sistema educativo nacional se encuentra listo para aplicar esta regulación. Desde el plano federal se ha insistido en que el uso excesivo de pantallas y la adicción a plataformas digitales están fuertemente ligados a padecimientos modernos como la ansiedad, la depresión, el insomnio y los problemas de atención, por lo que la creación de entornos digitales seguros en las escuelas resulta indispensable.

Como estado pionero en la implementación de esta estrategia, las autoridades locales destacaron que el paso de una regla estatal a una norma federal demuestra la efectividad de proteger de manera prioritaria el interés superior de la niñez frente al uso de la tecnología sin supervisión.