Enfrentamiento en Apatzingán, Michoacán, deja dos personas heridas; aseguran camioneta y armas 

Enfrentamiento en Apatzingán, Michoacán, deja dos personas heridas; aseguran camioneta y armas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 16:41:48
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Apatzingán, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Dos personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego tras un enfrentamiento entre presuntos integrantes de grupos antagónicos del crimen organizado en la comunidad de Loma de los Hoyos, municipio de Apatzingán. Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron una camioneta con reporte de robo y diversas armas de fuego.

De acuerdo con los reportes, tras las detonaciones de arma de fuego y la presencia de personas armadas, elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona.

Durante las acciones, los agentes localizaron una camioneta con reporte de robo que había volcado y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Asimismo, aseguraron un fusil, una pistola y varios cargadores, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades informaron que dos civiles resultaron heridos por balas perdidas durante el enfrentamiento. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni su estado de salud; ambos permanecen hospitalizados.

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