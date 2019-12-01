Encuestas, no procesos legislativos, definirán candidatos de Morena en 2027: Alcalde Luján

Autor:  Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:40:15
Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- El Comité Nacional de Morena dejó en claro que será a través de encuestas, y no por medio de un proceso legislativo, como se determine a los candidatos al proceso electoral del 2027, así lo apuntó Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido guinda.

En rueda de prensa, acompañada por algunos de los perfiles que han mostrado su interés por la gubernatura, expresó que los métodos no se cambiarán y los militantes, así como los prospectos, lo saben.

'Una encuesta abierta y que sean los michoacanos y michoacanas los que digan quién. Así, llegado el momento, no estaríamos nosotros acompañando una propuesta, que esta decisión viniera como producto de una decisión legislativa, no solo en el caso de Michoacán, en ningún estado', indicó Alcalde Luján.

Durante su visita a la capital michoacana, la líder nacional de Morena negó que acudiera para jalar orejas y llamó a los candidateables a trabajar en tierra para que, en el momento de las encuestas, estén fortalecidos.

'Hay unidad, que hay quienes han levantado la mano, sí, y que tienen que respetar los tiempos que determina la ley. ¿Cuál es mi sugerencia? Trabajar abajo. Ahorita, con el tema de los comités, ese es el mejor método para seguir trabajando allá abajo y, cuando lleguen las encuestas, pues estar fortalecido', expresó Luisa María Alcalde, quien también sostuvo una reunión con líderes y militantes morenistas, encuentro que fue privado en uno de los salones del Centro de Convenciones de Morelia."

