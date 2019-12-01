Encuestadoras colocan a Brissa Arroyo sin competencia rumbo a la contienda por Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 16:08:02

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- Las encuestadoras colocan a la diputada Brissa Arroyo como el único perfil competitivo para la alcaldía de Morelia de frente al proceso electoral del 2027.

Es así que en los estudios de Massive Caller y RUBRUM, destacan a Brissa Arroyo con un crecimiento sostenido y como una fuerte aspirante a ocupar la candidatura para la Presidencia municipal de Morelia.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, ha venido construyendo una sólida alianza con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la academia , el sector privado y laboral, con la convicción de que, “la mayor alianza es con la ciudadanía”.

Brissa Arroyo, ha sabido conciliar la faceta de profesionista, legisladora y madre de familia, posicionándose así como una mujer que revoluciona la forma de hacer política.

“Detrás de cada mujer hay un esfuerzo, hay la valentía de saltar obstáculos, una historia que contar y resultados que hablan por nosotras mismas”, subraya Brissa Arroyo.

En el Congreso Local se ha ha distinguido por legislar con inteligencia, ética, profesionalismo y valor, legislando en serio, con la escucha activa y con el beneficio colectivo.

Brissa Arroyo representa el

relevo generacional en clase política, la transparencia, la rendición de cuentas en su actuar, una trayectoria limpia, pero además es una joven política que conoce las

necesidades de esta ciudad.

Derivado del trabajo en territorio, de su labor legislativa y de la cercanía con la gente Brissa Arroyo Martínez se posiciona como la única aspirante competitiva que puede estar a la altura de lo que Morelia requiere.

La legisladora local ha conocido de los análisis de las casas encuestadoras, sin embargo, ha mencionado que por el momento está enfocada a

seguir dando resultados en el Congreso, impulsando un Parlamento Abierto y escuchando a todas las voces.