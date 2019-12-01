Encuestadoras colocan a Brissa Arroyo sin competencia rumbo a la contienda por Morelia 

Encuestadoras colocan a Brissa Arroyo sin competencia rumbo a la contienda por Morelia 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 16:08:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- Las encuestadoras colocan a la diputada Brissa Arroyo como el único perfil competitivo para la alcaldía de Morelia de frente al proceso electoral del 2027.

Es así que en los estudios de Massive Caller y RUBRUM, destacan a Brissa Arroyo con un crecimiento sostenido y como una fuerte aspirante a ocupar la candidatura para la Presidencia municipal de Morelia. 

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, ha venido construyendo una sólida alianza con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la academia , el sector privado y laboral,  con la convicción de que, “la mayor alianza es con la ciudadanía”. 

Brissa Arroyo, ha sabido conciliar la faceta de profesionista, legisladora y madre de familia, posicionándose así como una mujer que revoluciona la forma de hacer política.

“Detrás de cada mujer hay un esfuerzo,  hay la valentía de saltar obstáculos,  una historia que contar y resultados que hablan por nosotras mismas”,  subraya Brissa Arroyo.

En el Congreso Local se ha ha distinguido por legislar con inteligencia, ética, profesionalismo y valor, legislando en serio, con la escucha activa y con el beneficio colectivo. 

Brissa Arroyo representa el 
relevo generacional en clase política, la transparencia, la rendición de cuentas en su actuar,  una trayectoria limpia, pero además es una joven política que conoce las 
necesidades de esta ciudad.

Derivado del trabajo en territorio, de su labor legislativa y de la cercanía con la gente Brissa Arroyo Martínez se posiciona como la única aspirante competitiva que puede estar a la altura de lo que Morelia requiere.

La  legisladora local  ha conocido de los análisis de las casas encuestadoras, sin embargo,  ha mencionado que por el momento está enfocada a 
seguir dando resultados en el Congreso, impulsando un Parlamento Abierto y escuchando a todas las voces.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a un hombre en el Centro de Uruapan, Michoacán
Eran de la Policía Comunitaria: flotilla de camiones “monstruo”, estupefaciente y taller de blindaje asegurados en Coahuayana, Michoacán 
Aseguran armas y un vehículo en la localidad El Moreno de Villamar, Michoacán 
Ataque armado deja un hombre sin vida y un joven herido en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Eran de la Policía Comunitaria: flotilla de camiones “monstruo”, estupefaciente y taller de blindaje asegurados en Coahuayana, Michoacán 
Ataque armado deja un hombre sin vida y un joven herido en Apatzingán, Michoacán
Autoridades abaten a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Santiago, Nuevo León
Marina desmantela red criminal con armas, estupefaciente y equipo táctico en operativos en Michoacán
Comentarios