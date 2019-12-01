Encuentro constructivo por Michoacán: PVEM valora visita de la presidenta Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.– A nombre del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, expresó un respetuoso y positivo reconocimiento ante la visita que realizará este viernes a Morelia la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El líder ecologista destacó que la próxima presencia de la mandataria en la capital michoacana es una muestra clara del interés y la voluntad del Gobierno de la República por atender las necesidades y potenciar el desarrollo integral de nuestro estado, en coordinación con el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla.

“Valoramos profundamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum tenga a Michoacán en su agenda prioritaria. Su visita permitirá reforzar el diálogo y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar proyectos que transformen positivamente la vida de las y los michoacanos”, afirmó Núñez Aguilar.

El dirigente estatal del PVEM subrayó que esta visita representa una oportunidad para alinear esfuerzos en temas fundamentales donde la agenda del Partido Verde encuentra puntos de convergencia con la visión de desarrollo nacional, como los programas sociales, la sustentabilidad y el medio ambiente, el desarrollo regional, el crecimiento ordenado y el fortalecimiento de la seguridad.

“En el Partido Verde Ecologista de Michoacán estamos convencidos de que el progreso debe ir de la mano con la preservación de nuestro entorno. La visita de la Presidenta abre un canal de diálogo para presentar iniciativas y construir, desde el respeto y la responsabilidad, un futuro próspero y verde para nuestra entidad”, añadió.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la unidad y al trabajo en equipo entre todas las fuerzas políticas e instituciones, con el único objetivo de beneficiar a las familias michoacanas. Reiteró el compromiso del PVEM en Michoacán de ser un actor propositivo y responsable en este proceso de diálogo y construcción.