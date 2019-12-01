Encabeza Raúl Zepeda ceremonia por el 161 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó la ceremonia conmemorativa del 161 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, en memoria de los cinco militares que perdieron la vida el 21 de octubre de 1865.

Acompañado de autoridades municipales, estatales y federales, el encargado de la política interna del estado realizó una guardia de honor en el monumento erigido en memoria de los Mártires de Uruapan, como muestra de respeto y reconocimiento a quienes defendieron los ideales republicanos, la soberanía nacional y las instituciones de México.

Durante el acto cívico se recordó el sacrificio de los generales José María Arteaga y Carlos Salazar, así como de los coroneles Jesús Díaz, José Trinidad Villagómez y Juan González, quienes fueron fusilados durante la intervención francesa y cuya memoria permanece como símbolo de patriotismo y defensa de la República.

Durante el acto cívico se recordó el sacrificio de los generales José María Arteaga Magallanes y Carlos Salazar Ruiz; el coronel Jesús Díaz Ruiz; teniente Coronel Trinidad Villagómez; y del capitán Juan González, quienes fueron fusilados durante la intervención francesa y cuya memoria permanece como símbolo de patriotismo y defensa de la República.

Asimismo, en el marco de esta conmemoración, se depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Mártires ubicado en el centro de la cabecera municipal; además fue entregada la presea conmemorativa a Angélica Rodríguez Saide, mamá de Carlos Manzo ex alcalde de Uruapan.