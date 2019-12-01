Encabeza PVEM jornada de reforestación en Morelia como parte del plan "Michoacán Competitivo"

Morelia, Michoacán a 04 de julio de 2026. – El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, encabezó una jornada de reforestación en la capital michoacana, como parte de las acciones contempladas en el eje "Campo fuerte y sustentable" de su proyecto "Michoacán Competitivo".

Acompañado por la Coordinadora de diputados locales Sandra Arreola, y el dirigente municipal del PVEM, Cristian Jaramillo, así como por voluntarios y familias morelianas, Núñez Aguilar encabezó la plantación de árboles en zonas previamente identificadas por su necesidad de recuperación ecológica.

"No se trata solo de discursos, sino de hechos. Reforestar es una acción urgente y necesaria ante la crisis climática. Michoacán necesita más árboles, más conciencia y más participación ciudadana", expresó Núñez Aguilar durante la jornada.

El líder ecologista destacó que esta actividad forma parte de los ejes rectores de su plan estratégico "Michoacán Competitivo", el cual contempla programas de reforestación activa que armonicen la producción con el cuidado del medio ambiente. Dicho plan busca detonar la economía, mejorar la infraestructura y garantizar el bienestar social desde el enfoque de la Cuarta Transformación.

"‘Michoacán Competitivo’ no es una ocurrencia, es una ruta para llevar acciones de mejora a cada sector relevante del estado. El cuidado del medio ambiente es un pilar fundamental de ese proyecto. No podemos hablar de competitividad si descuidamos nuestros bosques y nuestros recursos naturales", puntualizó.

Núñez Aguilar recordó que el PVEM ha mantenido un compromiso histórico con la agenda ambientalista, y que estas jornadas de reforestación son una muestra de la congruencia del partido con sus principios. "Por cada afiliación al Verde, sembramos un árbol. Hoy comenzamos a cumplirle a la gente y al planeta", afirmó el dirigente municipal.

El también aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán subrayó que estas acciones no se limitan a la capital, sino que forman parte de una estrategia integral que busca recuperar áreas verdes en todo el estado, fortalecer la cultura ecológica y fomentar la corresponsabilidad ambiental entre la ciudadanía.