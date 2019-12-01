Encabeza Mauricio Kuri entrega de apoyos económicos en materia de vivienda a policías municipales de Querétaro

Encabeza Mauricio Kuri entrega de apoyos económicos en materia de vivienda a policías municipales de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 07:26:14
Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, acompañó al edil de la capital, Felifer Macías, a la entrega del apoyo económico en materia de vivienda al personal policial de la secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Evento en el que reconoció la valía de cada elemento y aseguró que desde su administración se trabaja en fortalecer los apoyos para este sector, esto con la finalidad de dotar de más y mejores herramientas a quienes dan su vida por defender a las y los queretanos.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a reconocer todos los días el esfuerzo de las y los policías, por medio de un gracias, esto con la finalidad de mantener a las mejores corporaciones de todo el país.

Cabe señalar que este programa consiste en otorgar un apoyo de 50 mil pesos, en una primera etapa en beneficio de 300 efectivos, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vivienda del personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y por ende a sus familias.

Noventa Grados
