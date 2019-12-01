Encabeza Marco Del Prete diálogo con integrantes de la AMSDE

Encabeza Marco Del Prete diálogo con integrantes de la AMSDE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:08:10
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Querétaro, Querétaro, 18 de marzo del 2026.- El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó una reunión con los secretarios de desarrollo económico del país, a fin de identificar sectores ancla por región para implementar modelos de innovación que vinculen a PyMEs locales con startups globales bajo el acompañamiento de incMTY.

Durante su participación, el funcionario destacó que los secretarios de desarrollo económico del país tienen el propósito común de impulsar la prosperidad de las y los ciudadanos de sus entidades.

Lo anterior atendiendo el reto de generar condiciones que favorezcan el crecimiento regional, mediante la apuesta por la diversificación económica y el impulso al conocimiento y la innovación.

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