Encabeza Julio César Conejo Alejos jornada de fomento a la lectura en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:31:46
Villa Morelos, Michoacán, a 13 de noviembre 2025.- Con la firme convicción de promover acciones que fortalezcan el desarrollo educativo, cultural y social de la niñez y juventud morelense, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó la importancia de impulsar espacios que acerquen la lectura de manera dinámica y accesible para todas y todos. 

Por ende, en el marco del Día Nacional del Libro, el Sistema DIF Municipal organizó una actividad especial denominada “Tendedero Literario”, una iniciativa diseñada para motivar el gusto por la lectura desde una perspectiva amena, creativa y participativa.

Durante esta jornada, niñas, niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de seleccionar textos breves, reflexionar sobre su contenido y compartir sus impresiones con otros participantes, convirtiendo el acto de leer en una experiencia que fomenta la imaginación, la expresión y el aprendizaje colectivo. 

En ese tenor, el edil enfatizó que este tipo de ejercicios fortalecen la formación integral de la juventud y contribuyen a construir un municipio con más oportunidades y mejores herramientas para el futuro.

Al mismo tiempo, reiteró que desde un gobierno en movimiento, se continuará con las iniciativas que promuevan la educación, la cultura y el sano desarrollo de las familias de Morelos. 

Asimismo, Conejo Alejos reconoció la labor del DIF Municipal por acercar actividades que nutren el pensamiento de la niñez y la juventud, invitando a la ciudadanía a seguir participando en los próximos eventos que buscan fortalecer la cohesión social y el amor por la lectura.

