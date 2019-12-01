Encabeza Jeovana Alcántar la inauguración de la techumbre de la Escuela Telesecundaria José María Pino Suarez de la localidad de Mata de Pinos en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Jeovana Alcántar Baca, Presidenta Municipal de Hidalgo, acompañada de Regidores del Ayuntamiento, Funcionarios municipales y el Encargado del Orden de Mata de Pinos, José Manuel García Urbina, inauguró la Techumbre de la Escuela Telesecundaria José María Pino Suarez de la localidad de Mata de Pinos, perteneciente a la Tenencia de Chaparro, beneficiando a directivos, docentes, padres de familia y alumnos del plantel quienes a partir de hoy tendrán un espacio más digno donde podrán realizar sus actividades, cívicas, culturales y deportivas, sin exponerse a las inclemencias del tiempo como el sol y la lluvia.

Alcántar Baca, manifestó que es digno reconocer el trabajo de las Regidoras y Regidores que se han sumado para llevar a cabo las obras y acciones en beneficio de la población, dijo que celebra y aplaude la madures política que han demostrado, porque sin su respaldo estas obras no serían posibles; comentó que la entrega de esta techumbre coadyuvara para que los directivos, docentes, padres de familia y alumnos se protejan de la lluvia y del sol al momento de realizar sus actividades cotidianas.

Manifestó que las necesidades de la localidad de Mata de Pinos y sus instituciones educativas, merecen ser atendidas luego de que por años estuvieron abandonadas por las administraciones pasadas, hoy gracias a la suma de esfuerzos de la sociedad en su conjunto y el gobierno municipal, las cosas han cambiado y se han logrado más de 200 obras en beneficio de los habitantes de nuestro municipio.

Expresó que seguirá trabajando con el respaldo de la gente, para alcanzar el pleno cambio y desarrollo de nuestra tierra, demostrando que trabajando Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.

Con el recurso autorizado, se realizaron los trabajos de construcción de techumbre en la Escuela Telesecundaria José María Pino Suarez de la localidad de Mata de Pinos en una área de terreno de 28 metros de largo por 13.50 metros de ancho con una superficie de 378 metros cuadrados y 5 metros de altura en perfiles HSS, 405.60 metros cuadrados de área laminada, 6 bajadas pluviales con tubería de P.V.C. de 4 pulgadas y 59.10 metros de canaleta de lamina galvanizada, rehabilitación de pintura de las dos estructuras de tableros en la cancha de basquetbol, 191.23 metros de pintura para marcado de líneas en el área de juego de cancha de basquetbol.