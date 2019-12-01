Encabeza Jeovana Alcántar la entrega de visas, tarjetas FINABIEN y Orgullo Migrante en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Antonio Soto Sánchez, Titular de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán y demás funcionarios, encabezó la Entrega de Visas, Tarjetas FINABIEN y Orgullo Migrante, a michoacanos y michoacanas de los Municipios de Hidalgo, Senguio, Irimbo y Epitacio Huerta, dentro del Programa Reencuentro Familiar, en el marco de las Jornadas Regionales de Atención al Migrante, que se llevó a cabo en el Auditorio del Museo Tlaximaloyan.

Alcántar Baca, reconoció la labor y el esfuerzo de la Secretaria del Migrante en Michoacán, así como de la Oficina de Atención al Migrante del Municipio de Hidalgo, para llevar a cabo todos los trámites y que las personas mayores obtengan su visa y tengan la posibilidad de visitar a sus familiares que radican en los Estados Unidos, después de muchos años sin poder verlos, gracias al programa REFAMI; reiteró el compromiso que tiene el gobierno municipal de coadyuvar en las tareas que se tengan a bien realizar en favor de los michoacanos y michoacanas.

Comentó que hoy luego de realizar los trámites para lograr obtener la visa, las personas mayores beneficiadas, después de muchos años podrán abrazar a sus familias y decirles lo mucho que los quieren; de su parte como presidenta Municipal, les envía un saludo y cuando regresen a su tierra los recibirá con los bazos abiertos; mencionó que muchos paisanos dejaron su país, con la idea y el propósito de buscar mejores condiciones de vida para sus familias, espera que este reencuentro este lleno de mucho cariño y bendiciones para sus familias y reiteró su compromiso de generar más y mejores condiciones para todos los Ciudad Hidalguenses.

El Mtro. Antonio Soto Sánchez, Titular de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán, manifestó que hoy se entregan 23 visas beneficiando a habitantes de Hidalgo y Senguio, siendo la mayor parte de Hidalgo, así como 4 de Irimbo y 6 de Epitacio Huerta, también se entregaron tarjetas de FINABIEN con la cual podrán recibir las remesas de sus familiares que están en Estados Unidos, con tarifas más bajas y la tarjeta orgullo migrante con la cual recibirán descuentos en varios establecimientos.

Finalmente, agradeció el respaldo de la presidenta Municipal, porque sin el apoyo de los presidentes municipales, no sería posible este tipo de programas, la secretaria del Migrante solamente es coadyuvante y gestor, pero en realidad el trabajo se hace en las 113 oficinas de atención al migrante.