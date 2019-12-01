Encabeza Felifer Macías la sesión solemne de Cabildo en el marco de la conmemoración del 113 aniversario del Ejército Mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 17:17:17

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- Por su entrega permanente en la defensa de la soberanía y la protección de las familias mexicanas, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, encabezó la sesión solemne de Cabildo en el marco de la conmemoración del 113 aniversario del Ejército Mexicano, acto en el que el Ayuntamiento reconoció la labor de las fuerzas armadas.

“Hoy cerramos filas desde el Municipio de Querétaro con el Estado, y con la Federación en la defensa del Estado Mexicano de nuestra dignidad y también por la defensa de la calidad de vida de los mexicanos y de los queretanos, hoy defendemos a nuestro país no nada más como leales mexicanos sino también como buenos ciudadanos”.

Recordó el papel histórico de Querétaro en la creación del Estado mexicano, al ser sede de la promulgación de la Constitución de 1917 y del nacimiento del Ejército Constitucionalista. “Este homenaje es prueba del papel protagónico que nuestra tierra ha jugado en la historia de México”.

Destacó la coordinación entre municipio, Estado y Federación en materia de seguridad, subrayando que Querétaro es hoy una de las ciudades más seguras del país gracias al trabajo conjunto de policías municipales, estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Agradeció el apoyo brindado por las Fuerzas Armadas durante las contingencias de agosto de 2025, cuando lluvias y tormentas afectaron a la población. “Ahí estuvo el Ejército hombro con hombro con la gente, auxiliando y demostrando que no estaban solos”.

Finalmente, reiteró su respaldo y admiración al Ejército Mexicano, al que calificó como ejemplo de disciplina, respeto y valores democráticos. “Que este homenaje sea símbolo de nuestro agradecimiento y de nuestro compromiso permanente por Querétaro y por México”.

En su oportunidad, el general de Brigada de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, comandante de la 17ª Zona Militar, expresó a nombre de las mujeres y hombres que integran las Fuerzas Armadas su más sincero agradecimiento por la distinción recibida.

Recordó que el Ejército Mexicano nació hace 113 años como una institución emanada del pueblo, con el firme propósito de defender la legalidad, preservar la soberanía nacional y garantizar la paz y seguridad de la nación.

Desde entonces, dijo, las fuerzas armadas se han consolidado como una institución sólida, profesional y comprometida con los más altos intereses de México.

“Este reconocimiento honra el esfuerzo diario de cada mujer y hombre que porta el uniforme de la patria, quienes cumplen con su deber con convicción y entrega”.

Destacó que para las Fuerzas Armadas en Querétaro esta distinción representa un estímulo que fortalece su espíritu y reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades civiles para contribuir a la paz, la seguridad y el bienestar de los mexicanos.

Reiteró que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos mantienen un compromiso indeclinable con México, guiados por los valores de honor, lealtad, disciplina y espíritu de servicio.