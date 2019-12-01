Encabeza Felifer Macías la primera jornada de Alcalde en tu Calle en la colonia Casa Blanca

Querétaro, Querétaro, a 6 de enero de 2026.- Para mantener un gobierno cercano y que escucha a las y los ciudadanos, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, encabezó este día la primera jornada de Alcalde en tu Calle, en la que más de 500 servidores públicos de todas las dependencias municipales recorrieron diversas colonias y comunidades de las siete delegaciones para acercar apoyos y atención directa a la población.

Esta entrega, dijo, inició en la colonia Lomas de Casa Blanca, en donde acompañado por la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, y la nueva directora, Gabriela Valencia, el munícipe señaló que su administración es un gobierno callejero que inicia este 2026 en la calle, con la gente y con el compromiso de atender de primera mano las necesidades de las y los ciudadanos.

“Como ustedes saben, desde el primer minuto estuvimos con nuestras compañeras del servicio de limpia y hoy en día de reyes, todo el gobierno municipal, decenas de funcionarias y funcionarios municipales, salen contigo, a tu casa, como lo hicimos en Santa Rosa, Jáuregui, como cuando todo el gobierno municipal estuvo en las comunidades de Carrillo, Puerto, como cuando estuvimos en las contingencias contigo, acompañándote en esos momentos difíciles, junto con el gobernador Kuri y su equipo, pues también este 2026 lo arrancamos con todo, en la calle, todo el gobierno municipal en estos momentos, te está visitando a ti”.

Recordó que más de 500 servidores públicos participaron en esta jornada de acercamiento y colaboración, al acudir a los domicilios para conocer la experiencia de las familias con los apoyos y servicios municipales, identificar áreas de mejora y fortalecer la presencia permanente del gobierno municipal en las calles de la ciudad, como parte del modelo de gobierno callejero que impulsa el presidente municipal.

“Estamos entregando los apoyos de los beneficiarios del gobierno municipal de manera directa, sin intermediario, a quien realmente lo necesita y además también poniéndonos a la orden para todo lo que se ocupe y todo lo que se necesite para que tengas el mejor 2026”.