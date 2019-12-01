Encabeza Felifer Macías la entrega de mil becas del curso “Salud Financiera Santander” en coordinación con Banco Santander México

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- Para fortalecer las capacidades financieras de jóvenes y brindarles herramientas para una mejor toma de decisiones económicas y contribuir a que las nuevas generaciones cuenten con bases sólidas para su desarrollo personal y profesional, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la entrega de mil becas del curso “Salud Financiera Santander”, en coordinación con Banco Santander México.

“Hoy damos un paso importante para fortalecer el futuro de nuestras y nuestros jóvenes con mil becas que les permitirán adquirir herramientas reales para administrar mejor su dinero, ahorrar con responsabilidad y tomar decisiones financieras informadas. En Querétaro creemos que la educación financiera es clave para construir finanzas sanas, impulsar proyectos de vida sólidos y abrir más oportunidades de crecimiento personal y profesional. Esta alianza con Banco Santander México refleja que cuando sumamos esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada, generamos beneficios concretos para las nuevas generaciones”.

Reconoció la disposición de la institución bancaria para sumar esfuerzos con el gobierno municipal en favor de la educación financiera, así como el acompañamiento de la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Querétaro, encabezada por Paloma Palacios González, para hacer posible esta iniciativa. Además, subrayó que el conocimiento en temas como el ahorro, el uso responsable del crédito y la planeación del futuro representa una ventaja para construir finanzas sanas y proyectos de vida más estables.

“Y en Querétaro, todavía con más importancia, porque es un municipio emprendedor muy bien gestionado, y al que está llegando mucha gente joven y es bueno que abran su futuro a partir de bases sólidas como la educación financiera”, comentó Antonio Basagoiti Pastor, director Ejecutivo de Distribución y Regionalización de Banco Santander México.

“El curso “Salud Financiera Santander” se imparte a través de la plataforma Santander Open Academy y tiene una duración de ocho horas, distribuidas en cinco módulos, donde se abordan temas como presupuesto, ahorro, crédito responsable, protección del patrimonio y planeación para el retiro.

Al concluir, las y los beneficiarios recibirán un certificado con valor curricular avalado por la institución bancaria”.

Recordó que, en 2025, en promedio 5 mil personas al día tuvieron algún contacto con los contenidos de educación y salud financiera impulsados por Santander, lo que refleja el alcance y la relevancia de estas iniciativas para fortalecer el conocimiento financiero en distintos sectores de la población.

“Con esta entrega de mil becas, el municipio de Querétaro amplía las oportunidades de educación financiera para las y los jóvenes, a través de una alianza con Banco Santander México que acerca herramientas reales para tomar mejores decisiones sobre su dinero y fortalecer su futuro”.