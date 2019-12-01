Encabeza el alcalde de Huimilpan la entrega de becas escolares del programa “Todo por la Educación”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 17:03:23

Huimilpan, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la inclusión y la igualdad de oportunidades en el municipio, el alcalde de Huimilpan Jairo Morales Martínez encabezó el inicio de la entrega de las becas escolares del programa “Todo por la Educación”, comenzando con la modalidad dirigida a niñas, niños y adolescentes que viven con alguna discapacidad.

Estas primeras becas, dijo, forman parte de la convocatoria emitida a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual busca reconocer el esfuerzo académico y apoyar a estudiantes que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, reafirmando que la educación es una prioridad para la administración municipal.

Durante el arranque del programa, el alcalde destacó que impulsar una educación incluyente es fundamental para construir un Huimilpan con mayor justicia social, donde todas y todos tengan acceso a mejores condiciones para su desarrollo personal y académico.

“Con esta entrega, el Gobierno Municipal avanza hacia un Huimilpan más inclusivo, brindando