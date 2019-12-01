Encabeza Cuanalo Santos jornada de afiliación al programa PetFriendly del sistema Qrobus

Querétaro, Querétaro, 20 de abril del 2026.- Luego de la jornada de afiliación al programa PetFriendly del sistema Qrobus, que tuvo lugar el pasado sábado 18 de abril del presente año, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, informó que 350 mascotas de compañía fueron registradas con éxito, recibiendo su tarjeta Qrobus.

“Hoy nos encontramos aquí en la Alameda, en esta primera mega jornada para PetFriendly, para que las mascotas se puedan afiliar al uso del Qrobus, sacar su credencial y, bueno, que puedan usar el sistema de transporte público”, expresó.

Cuanalo Santos destacó que se atendieron a 536 mascotas en total durante la jornada, a las cuales se les brindaron servicios complementarios como esterilización, aplicación de vacunas y colocación de chips de identificación; acciones que tiene como objetivo el cuidado responsable y la inclusión de los animales.

Asimismo, reiteró que las y los usuarios pueden registrar a sus mascotas desde la página www.qrobus.gob.mx/mascotas, completar el formulario y, después, acudir con la mascota a cualquiera de los módulos en las delegaciones o en la propia Agencia para la fotografía oficial y posterior entrega de su tarjeta.

En este sentido, el titular de la AMEQ exhortó al público en general a cumplir con el reglamento del nuevo modelo Qrobus, como el mantener a las mascotas dentro de sus transportadoras, a fin de preservar el orden al interior de las unidades, respetando en todo momento el traslado de los demás usuarios.